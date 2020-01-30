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«Они хотят спасти брак»: Ким Кардашян и Канье Уэст проходят терапию у сексолога

Знаменитая пара хочет разжечь костер любви и страсти и попросила о помощи специалиста.

«Они хотят спасти брак»: Ким Кардашян и Канье Уэст проходят терапию у сексолога
Ким Кардашян и Канье Уэст. Фото: globallookpress

42-летний рэпер Канье Уэст и его 39-летняя жена Ким Кардашян испытывают проблемы в отношениях. Пара поженилась в 2014 году и с тех пор не раз испытывала сложности. В настоящее время, по словам инсайдеров, супруги живут раздельно, и их брак трещит по швам. Проблемы начались после рождения их четвертого ребенка от суррогатной матери, тогда Канье заговорил о биполярном расстройстве и начал заниматься духовными практиками.

Чтобы спасти семью и снова разжечь страсть в отношениях, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» и знаменитый музыкант решили обратиться к психологу.

«Они проводят сеансы терапии, по крайней мере, раз в неделю. Каждый из них высказывает свое разочарование эксперту, а он дает советы о том, как лучше открыться и общаться. Сексолог предлагает им разные варианты, как вернуть страсть в их сексуальную жизнь», — цитирует слова своего источника портал Radar. По данным издания, в прошлом Ким и Канье уже обращались за подобной помощью: «Они консультировались у специалиста пару лет назад, и это, по сути, спасло их брак. Они надеются, что молния ударит дважды в одно и то же место».

Кроме того, таблоид сообщает, что Ким Кардашян так беспокоится за психическое здоровье мужа из-за резких «перепадов настроения и маниакальных эпизодов», что решилась на беспрецедентные меры. Когда Уэст отправился в тур, его знаменитая супруга наняла команду терапевтов, чтобы они были на вызове 24/7.

«За Канье будут следить, даже если он об этом не знает. Он говорит, что ему не нужна помощь, и он в порядке, но Ким нервничает и делает все для того, чтобы ее муж был под круглосуточным бдительным наблюдением», — говорит инсайдер.

Знаменитости воспитывают четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и восьмимесячного Псалма. Два младших ребенка родились с помощью суррогатной матери.

Ранее мы сообщали, что своей наследнице Норт богатые родители подарили на Рождество жакет Майкла Джексона за 65,6 тысяч долларов, что составляет около 4 миллионов рублей. В сети возмутились, что на эти деньги можно купить квартиру в Москве.

Также мы писали о шикарном подарке другой представительнице знаменитого семейства Кардашян. Двухлетней дочери Кайли Дженнер, самой молодой миллиардерше в мире, подарили двухэтажный кукольный домик, высотой со взрослого человека. Любопытно, что девочка ждала в подарок люксовую сумку Birkin за 300 тысяч долларов.

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«Они хотят спасти брак»: Ким Кардашян и Канье Уэст проходят терапию у сексолога
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