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«Моя крепость»: Тодоренко показала трогательное семейное фото с сыном и мужем

Ведущая пожелала подписчикам испытать такое же счастье, в котором пребывает она.

«Моя крепость»: Тодоренко показала трогательное семейное фото с сыном и мужем
певица Регина Тодоренко c мужем Владом Топаловым. Фото: КП/Фролов Михаил

Регина Тодоренко публично призналась в любви супругу и сыну, опубликовав с ними трогательное совместное фото. Недавно счастливые супруги вернулись в Москву из отпуска на Бали: сама блогер признавалась, что набралась сил перед очередным рабочим сезоном и готова к активному труду. Несмотря на напряженный съемочный график, Тодоренко старается по максимуму уделять время как мужу, так и годовалому Майклу. Супруги не стесняются открыто демонстрировать в социальных сетях свои чувства и признаваться, что очень счастливы друг с другом.

Так, на днях Тодоренко обнародовала теплый семейный кадр, на котором показала своих мужчин. Влад на нем выглядит особенно счастливым – глава семейства с теплом смотрит на улыбающийся плод их общей с Региной любви.

«Моя крепость! Дай Бог всем такого счастья», — подписала кадр Тодоренко.

Фолловеров и сам снимок, и подпись к нему тронули до глубины души. Люди поспешили пожелать семейной паре счастья. Некоторые назвали отношения Регины и Влада счастьем. А третьи обратили внимание на чудесного мальчика. «Регина, Майкл на вас похож очень», — сошлись во мнении сразу несколько человек.

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«Моя крепость»: Тодоренко показала трогательное семейное фото с сыном и мужем
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