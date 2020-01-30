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Собчак заметили на приеме у пластического хирурга

38-летняя журналистка пришла в кабинет Сергея Блохина.

Собчак заметили на приеме у пластического хирурга
телеведущая Ксения Собчак. Фото: КП/Фролов Михаил

38-летнюю телеведущую Ксению Собчак заметили на приеме у пластического хирурга. Очевидцы рассказали журналистам, что знаменитая журналистка, которая тщательно следит за своей внешностью, посетила элитную столичную клинику и виделась лично с именитым доктором Сергеем Блохиным. Медик лично встретил супругу Константина Богомолова, а затем препроводил ее к себе в кабинет.

Пациенты стали невольными свидетелями разговора Ксении и Сергея. Так, им удалось услышать, что Собчак ранее рассматривала и другую клинику, специализирующуюся на пластической хирургии, однако все же предпочла остановиться на этой.

«Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — передает слова источника «Стархит».

Сама Собчак слухи о возможной пластике пока не прокомментировала. Однако, журналисты обнародовали видео, на котором якобы Ксения засветилась у входа в медицинское учреждение: некоторое время ведущая рядом с машиной, а затем вошла внутрь здания.

Отметим, что Собчак никогда не комплексовала из-за своей внешности. Она неоднократно подчеркивала, что в своем внешнем виде ее все устраивает.

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Собчак заметили на приеме у пластического хирурга
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