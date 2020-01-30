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Из розовых в рыжие: Ивлеева удивила подписчиков новым цветом волос

Блогер примерила для фотосессии оранжевый парик.

Из розовых в рыжие: Ивлеева удивила подписчиков новым цветом волос
Блогер Настя Ивлева. Фото: Инстаграм

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева известна аудитории своей любовью к экспериментам. Еще недавно супруга Элджея удивляла фолловеров голубыми и малиновыми оттенками шевелюры, а на днях Ивлеева засветилась в личном микроблоге с длинными оранжевыми волосами. Образ, чем-то схожий с Лилу из знаменитого «Пятого элемента», Ивлеева примерила для очередной фотосессии.

Сама Настя расписывать деталей не стала и сопроводила снимок емкой подписью.

«Цыпочка», — написала она.

Многие подписчики также не остались в стороне от нового, хоть и временного образа. «Желтый/оранжевый цвет смотрится эпатажненько», Вангую, следующий цвет волос – зеленый», «Лилу Даллас, ты ли это?», «Люди: абсолютно никому не идут все цвета волос. Ивлеева: мне идут», «Всегда прекрасна», — рассыпались в комплиментах они.

Отметим, что и супруг Насти рэпер Элджей также любит эксперименты с внешностью. Так, недавно он покрасил волосы в фиолетовый, который удачно контрастировал с розовым от Ивлеевой.

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Из розовых в рыжие: Ивлеева удивила подписчиков новым цветом волос
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