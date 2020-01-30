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«Иногда могу позволить»: Нино Нинидзе призналась, что балует себя фастфудом

Актриса не боится испортить свою фигуру, но при этом ограждает сына от такой пищи.

«Иногда могу позволить»: Нино Нинидзе призналась, что балует себя фастфудом
Нино Нинидзе. фото: instagram.com/ninosha13/

Нино Нинидзе в прошлом году закрутила роман с Макимом Виторганом. Многие поклонники даже не удивились тому, что артист после развода с Ксенией Собчак положил глаз на молодую и перспективную актрису.

Ей всего 28 лет и, несмотря на то что она мама четырехлетнего мальчика Александра, девушка обладает стройной и подтянутой фигурой. Как оказалось, в отличие от других звезд, она иногда может побаловать себя вредной пищей.

Порталу Teleprogramma.pro Нино рассказала, что ест фастфуд. При этом своего ребенка она от такой пищи ограждает.

«Иногда могу себе позволить фастфуд, но еда не должна быть непонятного цвета. И ребенка своего, конечно, я никогда не отведу в подобное заведение. Помню, мы приехали в Москву, мне было тогда лет 7. И пришли в «Макдональдс». Там был клоун, к которому можно было присесть на коленки», — поделилась актриса. (Смеется.)

Отметим, что 30 лет назад, 31 января 1990 года, в Москве открылся первый «Макдональдс». Не только Нинидзе, но и другие известные персоны признались, что едят гамбургеры и другие не совсем полезные продукты.

Так, Анна Семенович заверила, что редко ест фастфуд. «Если и ем иногда бургеры, то только в ресторанах, где их готовят из свежайшего мяса», — заверила певица.

Примечательно, что нашелся человек в российском шоу-бизнесе, который никогда не ел картофель фри и другие блюда из меню фастфуда. О том, кто он, можно прочитать в материале нашего портала.

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Тэги:

#еда и напиткиАнна Семеновичзвездные историиНино Нинидзе
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«Иногда могу позволить»: Нино Нинидзе призналась, что балует себя фастфудом
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