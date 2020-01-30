Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Похоже, что певица Билли Айлиш становится все популярнее с каждым днем. Звезде мало побед на церемонии «Грэмми», теперь она появится и на «Оскаре». Разумеется, в качестве приглашенного гостя, а не актера, хотя многие уверены, что даже в этом случае ей удалось бы получить золотую статуэтку.

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока неизвестно.

С большой вероятностью выбор падет на ее хит Bad Guy, тем более, что композиция стала одним из саундтреков к картине «Скандал», которая тоже пытается получить несколько статуэток в этом году.

Напомним, недавно Айлиш получила сразу 5 статуэток «Грэмми», в том числе за «Песню года».