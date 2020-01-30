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Внучку Долиной сфотографировали с корочкой хлеба

Снимком поделилась дочь певицы Ангелина Миончинская.

Внучку Долиной сфотографировали с корочкой хлеба
Лариса Долина. Фото: Global look press.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская вместе со своей 8-летней дочерью Сашей недавно переехала к матери. Об этом певица сообщила на шоу Довлатовой. Правда, с чем это связано, звезда не объяснила.

Похоже, что трем родственницам живется вместе весьма неплохо. Долина рассказывала, что основная часть работы по хозяйству легла на дочь. Она великолепно готовит и ежедневно радует своих близких новыми блюдами. По словам певицы, Ангелина впитывает, как губка, рецепты всех кулинарных шоу и мастерски их воплощает. «Я хочу уже кафе открыть», — признается она.

Однако при всех этих талантах матери дочь Саша, как и многие дети, любит побаловать себя обыкновенной хрустящей корочкой хлеба. Забавной фотографией с горбушкой Ангелина поделилась в своем блоге.

Кстати, судя по фото в карусели, у Ларисы Долиной и Ангелины Миончинской живут четыре собаки! Один мопс и три шпица.

Собчаки Долиной. Фото
Собаки Долиной. Фото: https://www.instagram.com/dolinalina/
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Ангелина МиончинскаяЛариса ДолинаНовое фото Ларисы Долиной
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Внучку Долиной сфотографировали с корочкой хлеба
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