Внучку Долиной сфотографировали с корочкой хлеба

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская вместе со своей 8-летней дочерью Сашей недавно переехала к матери. Об этом певица сообщила на шоу Довлатовой. Правда, с чем это связано, звезда не объяснила.

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Похоже, что трем родственницам живется вместе весьма неплохо. Долина рассказывала, что основная часть работы по хозяйству легла на дочь. Она великолепно готовит и ежедневно радует своих близких новыми блюдами. По словам певицы, Ангелина впитывает, как губка, рецепты всех кулинарных шоу и мастерски их воплощает. «Я хочу уже кафе открыть», — признается она.

Однако при всех этих талантах матери дочь Саша, как и многие дети, любит побаловать себя обыкновенной хрустящей корочкой хлеба. Забавной фотографией с горбушкой Ангелина поделилась в своем блоге.

Кстати, судя по фото в карусели, у Ларисы Долиной и Ангелины Миончинской живут четыре собаки! Один мопс и три шпица.