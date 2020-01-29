«Интересно быть 40-летней»: актриса Кэти Холмс призналась, что она счастлива

Актриса Кэти Холмс посетила выставку «Женщины в движении» в Нью-Йоркском Музее современного искусства, где попала в объективы фотографов. Бывшая супруга Тома Круза прекрасно смотрелась в черных обтягивающих брюках и необычном кроп-топе, открывающем плечи. Образ брюнетки дополняли атласные мюли и маленькая сумочка. Известно, что Кэти недавно рассталась с бойфрендом Джейми Фоксом, с которым тайно встречалась шесть лет. Однако на мероприятии 41-летняя актриса выглядела сияющей.

В своем недавнем интервью звезда фильма «Восемь подруг Оушена» рассказала, что чувствует себя очень счастливой, как в плане карьеры, так и в жизни.

«Это так интересно — быть 40-летней! Хотя, когда вы молоды, вы думаете: «Мне никогда не будет 40», а затем приходит день, и ты понимаешь: «Это нормально, я все еще делаю все то, что я всегда делала». Я чувствую себя счастливой, я довольна своей карьерой и взволнована предстоящими проектами, в которых могу добиться успеха», — цитирует слова Кэти Холмс издание Metro.

Также Кэти рассказала о 13-летней дочери Сури, которую родила от Тома Круза. «Я стала мамой в двадцать восемь лет, и я рада этому. Мы стали отличной парой, можно сказать, что мы росли и взрослели вместе», — призналась Холмс.

Накануне стало известно, какое имя дала своему новорожденному сыну Энн Хэтэуэй. Актриса призналась, что беременность была непростой.

Также недавно родила голливудская актриса Кэмерон Диаз. 47-летняя знаменитость считалась чайлдфри, а теперь души не чает в новорожденной дочери Рэддикс и даже не хочет доверять ее няне.

Леди Гага тоже недавно заявила, что хочет семью и даже подумывает об усыновлении или суррогатном материнстве. Такие мысли посетили певицу после драматичного падения со сцены.