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Плата за успех: Волочкова записала на видео, как хрустят ее суставы

Издержки тяжелых тренировок балерина считает предметами своей гордости.

Плата за успех: Волочкова записала на видео, как хрустят ее суставы
Анастасия Волочкова показала, чем гордится. Фото: globallookpress.com

Известная балерина Анастасия Волочкова посвятила пост в Instagram своим пуантам. 44-летняя артистка отметила, что все ее достижения — это плод многолетнего труда, а балетная обувь — символ пройденного пути.

«И даже стертые пальцы, мозоли, хруст в суставах, следы от ленточек пуант, которые остаются еще несколько часов после репетиций, — это тоже предмет моей гордости», — написала танцовщица.

Все вышеперечисленное она продемонстрировала в ролике, который сняла для своих поклонников. На нем запечатлено, как Анастасия развязывает, а затем стягивает пуанты, видно, как выглядят ее ноги после тренировки. Для пущей наглядности Волочкова даже поднесла стопы с камере и хрустнула суставами прямо перед телефоном, после чего улыбнулась и отметила, что это плата за успех.

Кстати, на днях в нескольких федеральных изданиях вышли интервью с балериной, в которых она рассказывает о предстоящей свадьбе. На свое 44-летие женщина объявила, что выходит замуж. Это будет второй брак известной танцовщицы, хотя первый, по ее словам, был фиктивным.

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Плата за успех: Волочкова записала на видео, как хрустят ее суставы
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