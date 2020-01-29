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Фанаты Бузовой не дают спокойно жить тренеру Леониду Слуцкому

Поклонники звезды телестройки буквально проклинают тренера ФК «Рубин» за вероятное сотрудничество с клубом бывшего мужа Бузовой, Дмитрия Тарасова.

Фанаты Бузовой не дают спокойно жить тренеру Леониду Слуцкому
Фанаты Ольга Бузовой донимают Леонида Слуцкого ФОТО: Global Look Press

В жизни Леонида Слуцкого есть не только спорт, но и непростые взаимоотношения с поклонниками Ольги Бузовой. Казалось бы, при чем здесь звезда телестройки? Оказывается, связь между ними очень даже очевидна, виной всему экс-супруг телеведущей.

О наболевшем Леонид Слуцкий рассказал в программе «Вечерний Ургант». Он заявил, что не сразу понял причину столь сильной нелюбви к своей персоне со стороны поклонников певицы. На то, чтобы разобраться, ушло немного времени: фанаты звезды всячески пытаются испортить жизнь тренеру после того, как клуб заинтересовался Тарасовым и у последнего появились перспективы выступления в Казани.

Недавно у Дмитрия Тарасова, который до этого полгода просидел без работы, появился шанс заключить контракт с «Рубином». В середине января Дмитрий уехал на сборы в Турцию, оставив дома жену Анастасию Костенко, которая должна была в ближайшее время родить второго ребенка.

«Как только стало известно, что Дмитрий едет с нами, так мне стали сыпаться гневные сообщения от поклонниц Бузовой, хотя раньше такого не было, — цитирует Леонида Слуцкого 7days.ru. – Самыми мягкими выражениями были проклятия в мой адрес».

Дмитрий Тарасов успел вернуться домой до родов. Недавно пара сообщила поклонникам, что у них должна родиться дочка.

Что касается самой Бузовой, то ей явно нет дела до бывшего супруга. В ее жизни очень много перемен, например, недавно певица призналась, что встречается с блогером Давидом Манукяном и, по слухам, он уже сделал предложение невесте номер один.

В пользу этой версии говорит и то, что после возвращения в Москву Ольга собрала подруг на девичник, пишет портал OA.

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Фанаты Бузовой не дают спокойно жить тренеру Леониду Слуцкому
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