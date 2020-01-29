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Актер Иван Янковский признался, что мечтает о дочке и сыне

Актер поделился своими планами на благотворительном мероприятии.

Актер Иван Янковский признался, что мечтает о дочке и сыне
Иван Янковский признался в своих сокровенных мечтах ФОТО: https://www.instagram.com/ivanfilippovich/

Недавно на катке ВДНХ прошла благотворительная акция, организованная фондом Константина Хабенского, фондом помощи хосписам «Вера» и фондом помощи людям с особенностями развития «Я есть!».  В рамках мероприятия на площадке собрались сразу несколько звезд, среди гостей были замечены  Иван Янковский, Ингеборга Дапкунайте, Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Андрей Бурковский и другие.

Все они вызвались помочь в сборе средств для детей с особенностями развития.

«Делиться добром и душевной теплотой очень важно, и я хотел бы лучше развить в себе это качество. Например, собираюсь помогать животным», — признался Иван Янковский. 

Актер уверен, что оставаться равнодушным к человеческому горю просто стыдно. В наше время существует множество способов помочь ближнему, главное желание. Это Иван готов доказывать своим примером.

Что касается личных планов актера, то он «мечтает о рождении дочери и сына».

Напомним, что Янковский последние несколько лет счастлив в отношениях с актрисой Верой Панфиловой – дочерью рок-музыканта Константина Кинчева.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст», где Иван Янковский сыграл вместе с Кристиной Асмус. По мнению исполнителя,  картина слишком длинная, постельная сцена некрасивая, а актерский состав «никуда не годится», сообщает 5-tv.ru.

В свою очередь актриса Настасья Самбурская назвала «Текст» «порнографией», пишет портал OA.

 

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Тэги:

Вера КинчеваИван ЯнковскийИнгеборга ДапкунайтеФильм "Текст"Хабенский
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Актер Иван Янковский признался, что мечтает о дочке и сыне
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