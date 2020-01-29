«Давайте танцевать»: Настя Каменских предложила подписчикам скопировать ее движения

Музыкальный дуэт Потап и Настя Каменских только в прошлом году рассекретил свои романтические отношения. Пара долгое время скрывала, что они не только коллеги, но и влюбленные. Однако после свадьбы в мае 2019 года Потап и Каменских стали активно делиться совместными фотографиями и видеороликами, порой смущая подписчиков своей откровенностью.

Недавно дуэт записал новый трек под названием «Miami» и теперь активно его продвигает. В новой публикации в Инстаграм Настя Каменских показала, как танцует под новый музыкальный хит, и предложила подписчикам повторять ее движения и записывать свои видеоролики. Лучшие работы певица пообещала выложить в сториз.

«Друзья, давайте танцевать под наш новый зажигательный трек «MIAMI» вместе», — написала исполнительница.

Поклонники восхитились грацией своего кумира: «Какая ты классная! Обожаю тебя», «Вы с Потапом – прекрасная пара!», «Классно танцуешь».

Недавно Каменских поделилась интимными подробностями своей семейной жизни. Оказывается, Настя и Потап вместе принимают ванну.

Ранее мы рассказывали, что Юлианна Караулова предложила всем желающим присоединиться к челленджу на новую песню «Дикая пума». Из видеороликов пользователей певица хочет сделать клип.