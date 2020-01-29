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«Голая и счастливая»: Собчак без одежды и макияжа призналась мужу в любви

Телеведущая поделилась откровенным видео с отдыха.

«Голая и счастливая»: Собчак без одежды и макияжа призналась мужу в любви
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com/

Ксения Собчак на днях вернулась из отпуска. Несколько недель телеведущая провела на Мальдивах с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Она то наслаждалась красивыми пейзажами с наследником, то занималась йогой с Глюкозой. Ко всему прочему, светская львица не побоялась устроить фотосессию в купальнике вместе с певицей, которая обладает идеальной фигурой.

Как оказалось, одно пикантное видео с отдыха Ксения припасла на потом. Лишь после премьеры второй части «Содержанок», режиссером которой является Богомолов, она опубликовала откровенное видео. В кадре телеведущая полностью обнаженная качается в гамаке. Она без одежды и макияжа смотрела на мужа сквозь сетку. Блондинка смотрела в камеру молча, а затем тихо произнесла: «Я тебя люблю». Слова предназначались ее мужу.

Трогательные и такие личные кадры были сделаны на берегу Индийского океана. Собчак дала понять, что уже снова хочет вернуться на райский остров. «Вроде недавно вернулись, а уже смотрятся такие видео и фото, как из другой жизни», — написала она. Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. «Прямо видно, как вы кайфует, Ксюша. Такое счастливое спокойное лицо», «Это так очаровательно и трогательно», «Русалка в сетях», «Первый раз такой вижу», «Голая и счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ксения поддержала мужа на премьере «Содержанок». Она пришла на премьеру в кожаном платье и капроновых колготках. Дерзкий образ многим пришелся по вкусу. Богомолов даже подстригся и облачился в стильный костюм по такому случаю.

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«Голая и счастливая»: Собчак без одежды и макияжа призналась мужу в любви
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