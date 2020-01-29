ЗВЕЗДЫ

Дана Борисова не постеснялась показать располневшую фигуру в купальнике

Телеведущая поделилась пляжными кадрами из Таиланда.

Дана Борисова не постеснялась показать располневшую фигуру в купальнике
Дана Борисова. фото: globallookpress.com/

Дана Борисова провела январские каникулы на Самуи. Телеведущая решила позагорать и набраться сил там, где несколько лет назад проходила реабилитацию и избавлялась от наркотической зависимости. Омрачал отдых телеведущей только конфликт с дочкой Полиной. Ей становится все сложнее найти общий язык с 12-летней девочкой. Звезда много загорала на пляже и даже встретила там Александра Петрова, который отдыхал со своей возлюбленной.

До сих пор Дана делится пляжными снимками, сделанными в Таиланде. На одном из снимков она позирует в слитном купальнике кирпичного цвета. Девушка позирует, облокотившись на камень. Телеведущая распустила волосы, чтобы выглядеть более женственно. Однако наряд сыграл со звездой злую шутку. Поклонники заметили, что она поправилась. Бедра Борисовой стали более массивными, а также выпирал живот.

Поклонники спросили, сколько весит знаменитость. Услышав ответ 53 кг, они ей не поверили. «Да ну неправда, кг 65», «Я тоже так подумала», «Эта юбка вас очень сильно полнит», «Ножки, конечно, аппетитные!», «Ты поправилась так за это время после лечения, а что дальше будет, через год к примеру?! Давай шуруй-ка в зал, сарделька моя любимая», «Что-то с трудом верится, что 53», «Две складки, тюленьчик», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Дана не стала отвечать на замечания фанатов. Она посетила салон красоты и обновила цвет волос. Время от времени телеведущая посещает ток-шоу Андрея Малахова, а также она готовится выпустить свои мемуары. Добавим, что еще перед Новым годом Борисова выглядела значительно стройнее.

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Дана БорисоваЗвездный стильНовости googleФото в купальнике
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Дана Борисова не постеснялась показать располневшую фигуру в купальнике
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