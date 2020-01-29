«Не материальный»: дочь Маликова приготовила для отца особенный подарок на юбилей

Дмитрий Маликов 29 января отмечает свой день рождения. Готовиться к торжеству он стал заранее. На днях он даст большой сольный концерт в честь юбилея. Его с утра уже поздравили близкие, а также коллеги и друзья. Валерия посвятила ему теплые слова и назвала прекрасным другом и семьянином. Однако самым приятным стало для артиста поздравление от двухлетнего сына Марка и дочки Стефании, которая учится в МГИМО.

Девушка опубликовала семейное фото. В кадре вся семья стоит на фоне воздушных шариков. Именинник улыбается, держа на руках сына. К нему прильнули дочка и жена. Внимательные поклонники заметили, что в руке у Дмитрия также виден рисунок. Они догадались, что его нарисовал Марк.

«Да, это подарил Марк папе. Он его дорисовывал все. И вот все получилось. Там изображен торт и наверху цифра 50. А я пока ничего не подарила, но подарю вечером. Мы идем справлять день рождения в ресторан. Не могу, к сожалению, сказать, что подарю. Мой подарок не материальный, а очень памятный, потому что я считаю, что именно воспоминания — это то, что делает нас счастливыми в настоящий момент. Мой подарок связан с воспоминаниями из его жизни. Я сделала очень красивый, хороший подарок, который останется на всю жизнь», — поделилась Стефания с порталом Teleprogramma.pro.

Отметим, что ранее Маликов рассказал, что пока не думает о третьем ребенке. Более того, он вспомнил, что так и не сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Еленой Изаксон. Теперь артист думает исправить ситуацию. В свое время они просто расписались, а теперь он хочет устроить торжество.