Стало известно, какое имя Энн Хэтэуэй дала своему новорожденному сыну

Второй ребенок актрисы и ее мужа Адама Шульмана появился на свет в конце прошлого года.

37-летняя Энн Хэтэуэй недавно побывала на премьере фильма «Последнее, что он хотел», который был показан на кинофестивале Sundance Film Festival. Для выхода в свет оскароносная актриса выбрала викторианское платье длиной по щиколотку черно-белого цвета. На красной дорожке Энн сопровождал муж – 38-летний дизайнер ювелирных изделий Адам Шульман. В конце прошлого года у знаменитой пары родился второй сын. И только сейчас стало известно, как супруги назвали мальчика.

По информации издания US Weekly, на вечеринке, состоявшейся после показа, Энн Хэтэуэй показала знакомой актрисе фотографию новорожденного малыша и сообщила, что они назвали его Джек. Первого ребенка знаменитых супругов зовут Джонатан и в марте 2020 года ему исполнится четыре года. Известно, что пара поженилась в 2012 году. Свои беременности актриса не скрывала, а в июле 2019 опубликовала фото в Инстаграм, под которым призналась, что забеременеть и выносить ребенка ей было очень сложно.

«Это не для кино… Шутки в сторону. Все женщины, которые проходят через ад бесплодия и зачатия, знайте, я с вами и посылаю вам свою любовь», — поддержала актриса подписчиц.

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» впервые вышла в свет после родов на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США. Зрители отметили, что блиставшая в золотом платье Хэтэуэй выглядит великолепно.

Также недавно родила голливудская актриса Кэмерон Диаз. 47-летняя знаменитость считалась чайлдфри, а теперь души не чает в новорожденной дочери Рэддикс и даже не хочет доверять ее няне.

больше по теме Энн Хэтэуэй в эффектном платье в пол впервые вышла в свет после вторых родов Актриса покорила красную дорожку пышным бюстом.

Леди Гага тоже недавно заявила, что хочет семью и даже подумывает об усыновлении или суррогатном материнстве. Такие мысли посетили певицу после драматичного падения со сцены.