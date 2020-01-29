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«Обожает Гарри и Лизу»: дочь Проскуряковой сдружилась с двойняшками Пугачевой

Юлия припомнила, что недавно они были в гостях у Примадонны, и когда сын шоумена подошел и обнял Веронику, малышка очень засмущалась.

«Обожает Гарри и Лизу»: дочь Проскуряковой сдружилась с двойняшками Пугачевой
Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Юлия Проскурякова рассказала о воспитании четырехлетней дочери от Игоря Николаева. По словам певицы, пока Никуша просто ходит в садик, занимается гимнастикой и плаванием. При этом возлюбленная композитора заверила, что их малышка обладает лидерскими качествами: многое держит в себе и крайне редко капризничает.

Юлия подметила, что Веронике нравится заводить новых друзей. А так как у них в поселке много детей, кроха всегда окружена вниманием. Вместе с другими ребятишками она играет на детской площадке, катается на качелях и горке.

Кроме того, супурга 60-летнего Игоря Николаева заверила, что Вероника успела сдружиться с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Проскурякова часто водит дочь на детские праздники и утренники. По словам певицы, когда кроха долгое время не видится с друзьями, она начитает по ним скучать.

«Ника обожает Гарри и Лизу. Она скучает по ним, когда долго не видит, даже разговаривает с ними во сне, играет, представляете?! Вот укладываю ее спать, а она, засыпая, шепчет: «Лиза… Гарри… Идите сюда». А недавно, когда мы были в гостях у Аллы Борисовны, Гарри ее обнял, и Ника так засмущалась — это было очень мило, все-таки настоящая девочка растет», — приводит 7days слова Юлии Проскуряковой.

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дети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаЮлия Проскурякова
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«Обожает Гарри и Лизу»: дочь Проскуряковой сдружилась с двойняшками Пугачевой
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