«Обожает Гарри и Лизу»: дочь Проскуряковой сдружилась с двойняшками Пугачевой

В недавнем интервью Юлия Проскурякова рассказала о воспитании четырехлетней дочери от Игоря Николаева. По словам певицы, пока Никуша просто ходит в садик, занимается гимнастикой и плаванием. При этом возлюбленная композитора заверила, что их малышка обладает лидерскими качествами: многое держит в себе и крайне редко капризничает.
Юлия подметила, что Веронике нравится заводить новых друзей. А так как у них в поселке много детей, кроха всегда окружена вниманием. Вместе с другими ребятишками она играет на детской площадке, катается на качелях и горке.
Кроме того, супурга 60-летнего Игоря Николаева заверила, что Вероника успела сдружиться с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Проскурякова часто водит дочь на детские праздники и утренники. По словам певицы, когда кроха долгое время не видится с друзьями, она начитает по ним скучать.
«Ника обожает Гарри и Лизу. Она скучает по ним, когда долго не видит, даже разговаривает с ними во сне, играет, представляете?! Вот укладываю ее спать, а она, засыпая, шепчет: «Лиза… Гарри… Идите сюда». А недавно, когда мы были в гостях у Аллы Борисовны, Гарри ее обнял, и Ника так засмущалась — это было очень мило, все-таки настоящая девочка растет», — приводит 7days слова Юлии Проскуряковой.