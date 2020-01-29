«Обожает Гарри и Лизу»: дочь Проскуряковой сдружилась с двойняшками Пугачевой

Юлия припомнила, что недавно они были в гостях у Примадонны, и когда сын шоумена подошел и обнял Веронику, малышка очень засмущалась.

В недавнем интервью Юлия Проскурякова рассказала о воспитании четырехлетней дочери от Игоря Николаева. По словам певицы, пока Никуша просто ходит в садик, занимается гимнастикой и плаванием. При этом возлюбленная композитора заверила, что их малышка обладает лидерскими качествами: многое держит в себе и крайне редко капризничает.

Юлия подметила, что Веронике нравится заводить новых друзей. А так как у них в поселке много детей, кроха всегда окружена вниманием. Вместе с другими ребятишками она играет на детской площадке, катается на качелях и горке.

Кроме того, супурга 60-летнего Игоря Николаева заверила, что Вероника успела сдружиться с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Проскурякова часто водит дочь на детские праздники и утренники. По словам певицы, когда кроха долгое время не видится с друзьями, она начитает по ним скучать.