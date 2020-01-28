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«Наверное, брошу»: Лолита решила избавиться от вредной привычки

Об этом эпатажная певица сообщила в своем личном блоге.

«Наверное, брошу»: Лолита решила избавиться от вредной привычки
Певица Лолита Милявская. Фото: Кудрявов Борис

56-летняя Лолита Милявская так часто обновляет свой Инстаграм, что у подписчиков не кончаются темы для разговоров. Эпатажная певица часто публикует провокационные фотографии и видеоролики со своими откровенными рассуждениями обо всем на свете. Сегодня 28 января Лолита выложила видео из аэропорта Тель-Авива, где рассказала об условиях для курильщиков. Певица с айкосом в руках пожаловалась, что ей приходится стоять в стеклянной будке и терпеть ужасный запах.

«Стою и думаю, докурю и, наверное, брошу», — заключила Милявская.

В комментариях певица призналась, что боится летать и отметила, что с отказом от обычных сигарет у нее стало лучше с сосудами. Поклонники поддержали своего кумира, сказав, что она прекрасна, хоть и не все могут выносить ее темперамент и вздорный характер.

Недавно мы рассказывали, как Лолита выложила видео, в котором показала себя в черном купальнике с дерзким вырезом и без грамма макияжа на лице. Среди комментаторов нашлись те, кто восхитился смелостью певицы. И те, кто ужаснулись ее откровенности.

Ранее мы писали, что автограф Лолиты Милявской выставили на продажу на сайте частных объявлений. Некая девушка Алена хочет выручить за него 300 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас звезда переживает скандальный развод с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Певица хочет засудить бывшего мужа и признать брак фиктивным.

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«Наверное, брошу»: Лолита решила избавиться от вредной привычки
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