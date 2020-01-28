ЗВЕЗДЫ

«Следует мечте»: 12-летняя дочь Миллы Йовович в ярком парике стала копией мамы

Актриса призналась, что гордится «своей маленькой феей».

«Следует мечте»: 12-летняя дочь Миллы Йовович в ярком парике стала копией мамы
Милла Йовович с дочками. фото: instagram.com/millajovovich/

Милла Йовович является американской актрисой, но ее отец родом из Черногории, а мама советская актриса Галина Логинова. Девушка получила всемирную славу после того, как снялась в фильме Люка Бессона «Пятый элемент». В 17 лет юная звезда вышла замуж за Шона Эндрюса, но их брак был недолгим. Лишь десять лет назад звезда наконец-то обрела любовь, выйдя замуж за режиссера Пола Андерсона, которому подарила дочерей: Эву Габо и Дашиэл Иден.

Сейчас Милла ждет третьего ребенка. Актриса находится уже на последнем сроке беременности. Пока пол ребенка она скрывает, но поклонники надеются, что у нее будет сын. Однако в своих наследницах артистка, кажется, воплотила саму себя. Поклонники не раз замечали, что девочки очень похожи на маму. А на днях 12-летняя Эва снялась модной фотосессии для глянца.

Дочка Йовович и раньше красила волосы, но на этот раз она примерила парик лазурного цвета и белый сарафан с шерстяной кофтой. Отчасти образ девочки напоминал Лилу Даллас, которую сыграла ее мама в «Пятом элементе». На плече у юной модели сидела крыса — символ наступившего года. Милла не стала скрывать, что гордится наследницей.

«Ух ты!! Мой волшебный маленький единорог был выбран для обложки The Love Magazine в год Крысы!! — Незабываемо! И команда действительно получила что-то невероятное, потому что обложка и фотографии внутри, снятые мастером, такие же волшебны, как и она!! Я так горжусь своей маленькой феей, потому что она не только следует своей мечте стать актрисой, усердно работая, посещая занятия, прослушиваясь и получая потрясающие оценки в школе (наше семейное правило — если оценки опускаются ниже „Б“, никаких прослушиваний!) но и задействована в съемках большого фильма, который является совершенно секретным на данный момент. Мы с твоим отцом всегда учили тебя, что мечтать по-крупному — это лишь малая часть битвы. Упорно трудиться и иметь дисциплину, чтобы эти большие мечты сбывались — это настоящий секрет успеха!», — написала актриса в соцсети.

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«Следует мечте»: 12-летняя дочь Миллы Йовович в ярком парике стала копией мамы
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