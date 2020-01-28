«Следует мечте»: 12-летняя дочь Миллы Йовович в ярком парике стала копией мамы

Милла Йовович является американской актрисой, но ее отец родом из Черногории, а мама советская актриса Галина Логинова. Девушка получила всемирную славу после того, как снялась в фильме Люка Бессона «Пятый элемент». В 17 лет юная звезда вышла замуж за Шона Эндрюса, но их брак был недолгим. Лишь десять лет назад звезда наконец-то обрела любовь, выйдя замуж за режиссера Пола Андерсона, которому подарила дочерей: Эву Габо и Дашиэл Иден.

Сейчас Милла ждет третьего ребенка. Актриса находится уже на последнем сроке беременности. Пока пол ребенка она скрывает, но поклонники надеются, что у нее будет сын. Однако в своих наследницах артистка, кажется, воплотила саму себя. Поклонники не раз замечали, что девочки очень похожи на маму. А на днях 12-летняя Эва снялась модной фотосессии для глянца.

Дочка Йовович и раньше красила волосы, но на этот раз она примерила парик лазурного цвета и белый сарафан с шерстяной кофтой. Отчасти образ девочки напоминал Лилу Даллас, которую сыграла ее мама в «Пятом элементе». На плече у юной модели сидела крыса — символ наступившего года. Милла не стала скрывать, что гордится наследницей.