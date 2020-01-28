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«Овощ без соли доели?»: Костюшкин жестко ответил на критику его образа

48-летний исполнитель не смог пройти мимо очередного неоднозначного комментария в соцсети.

«Овощ без соли доели?»: Костюшкин жестко ответил на критику его образа
Певец Стас Костюшкин. Фото: Инстаграм

48-летний Стас Костюшкин позволил себе грубо ответить фолловерам на критику его образа. В последнее время исполнитель регулярно подвергался нападкам хейтеров – под каждым снимком люди критиковали его поведение, внешний вид или образ жизни. Судя по всему, терпению артиста пришел конец.

В личном микроблоге в Instagram Костюшкин опубликовал скриншот одного из таких сообщений. Мужчина писал певцу, что тот одет для своего возраста неподобающе (дословно – как «придурковатый подросток»).

«Хватит молодиться уже! Смешно выглядит», — заявил инкогнито.

Костюшкин предпочел в стороне не оставаться и парировал.

«Будем делать, как вы скажете, продюсер. Кстати, вы тот *** (овощ) без соли доели уже или на двоих хватит?» — иронично спросил Стас.

Чуть позже Костюшкин пояснил, что устал от постоянных нападок людей по ту сторону экрана и намерен реагировать столь жестким образом каждый раз, когда вновь столкнется с предвзятостью в свой адрес или адрес коллег. Адекватные подписчики поспешили поддержать любимца и заявили, что Костюшкин поступил правильно и адекватно.

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«Овощ без соли доели?»: Костюшкин жестко ответил на критику его образа
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