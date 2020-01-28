ЗВЕЗДЫ

18-летний сын Водяновой устроил возлюбленной свидание в Диснейленде

Лукас не стесняется демонстрировать свои чувства на камеру.

18-летний сын Водяновой устроил возлюбленной свидание в Диснейленде
Наталья Водянова и Лукас Портман. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова недавно заявила, что считает себя классной мамой. С этим сложно поспорить. Она воспитывает пятерых наследников. Двух сыновей, Максима и Романа, модель родила от нынешнего гражданского мужа Антуана Арно, а также у нее есть еще трое детей от прошлых отношений — с Джастином Портманом. Старшему сыну Лукасу уже 18 лет. Парень уже стал выше мамы по росту и штурмует мировые подиумы.

Блондин уже имеет свою армию поклонниц, но сердце юноши занято. Больше года назад на отдыхе с семьей он был замечен с темноволосой особой по имени Мила Разафи. По всей видимости, Водянова одобрила выбор наследника. Теперь иногда Лукас публикует фото с возлюбленной. Так, накануне он устроил ей свидание, о котором мечтают многие. Парень сводил свою пассию в Диснейленд в Париже.

На снимках он гуляет по улицам парка с попкорном, а его руки согревают варежки с изображением бурундуков из мультика «Чип и Дейл спешат на помощь». Также сын Водяновой не стесняется демонстрировать чувства на публике. На одном из снимков он поцеловал Милу в щечку.

«Счастливого запоздалого дня рождения самому добросердечному, смешному, полноценному человеку, которого я знаю! Спасибо за то, что ты всегда рядом, когда мне нужна, и показываешь мне путь к тому, чтобы быть лучшим человеком, которым я могу быть», — написал Лукас.

Поклонники восхитились парой. «Счастливые!», «Она очень милая», «Обожаю вас, ребята», — прокомментировали снимки подписчики.

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18-летний сын Водяновой устроил возлюбленной свидание в Диснейленде
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