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«Вы чего тут расшумелись?»: муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей

Артистка вызвала переполох в Сети, отписавшись от супруга в Instagram и сняв кольцо с заветного пальца.

«Вы чего тут расшумелись?»: муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. фото: globallookpress.com/

Полина Гагарина последние недели делилась только снимками в мини-бикини с мальдивских островов. Она устроила себе отдых после напряженного декабря. Артистка провела время с мужем Дмитрием Исхаковым, 12-летним сыном Андреем и двухлетней дочкой Мией. Перед возращением домой звезда даже поделилась трогательным семейным кадром, на котором позировала с детьми и возлюбленным.

Однако накануне появились слухи о разладе в отношениях Полины и Дмитрия. Поклонники заметили, что певица отписалась от мужа в Instagram, а также что она сняла обручальное кольцо. Это спровоцировала шумиху в Сети. Фанаты решили, что певица готовится к разводу. «Почему тогда Полина от вас отписалась? И где пост?», «Почему Полина на последней истории без кольца? Вчера после съёмок она была с ним, а сегодня этот срач», «Он избил Гагарину», «А где кольца на безымянных пальцах?» — стали писать Исхакову пользователи Сети под новым постом.

Муж Гагариной отреагировал на сплетни. Он заверил, что беспокоится не о чем. «Так. Малыши. Вы чего тут расшумелись?! У нас все вот так ( палец вверх) и вот так (все ок), так что давайте полегче», — написал Дмитрий. Однако не все ему сразу поверили.

Сама Полина не прокомментировала слухи о возможной размолвке с супругом. Сейчас она занята на съемках нового сезона «Голос. Дети». Певица впервые стала наставником у юных артистов. Добавим, что раньше уже не раз возникали сплетни, что артистка якобы неверна возлюбленному. Ей приписывали роман с Сергеем Лазаревым, но Исхаков всегда лишь смеялся над подобной информацией.

фото: instagram.com/isxakov/
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«Вы чего тут расшумелись?»: муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей
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