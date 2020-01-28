ЗВЕЗДЫ

Анна Чиповская повторила образ Моники Беллуччи из фильма «Малена»

Актриса снялась в культовом амплуа для женского журнала Harper's Bazaar.

Анна Чиповская повторила образ Моники Беллуччи из фильма «Малена»
Анна Чиповская неплохо вжилась в образ итальянской звезды. Фото: Komsomolskaya Pravda

32-летняя российская актриса Анна Чиповская снялась для модного женского журнала Harper’s Bazaar. В специальной фотосессии артистка повторила образ Моники Беллуччи из кинофильма «Малена». В оригинальной картине несколько мужчин подносят к лицу итальянской красавицы зажигалки, предлагая прикурить. Чиповская повторила не только сцену, но и прическу, и макияж звезды. Правда, платье оказалось с более широким декольте.

Анна Чиповская
Некоторые подписчики стали обвинять Чиповскую в том, что она замахнулась на неподражаемый шедевр. Фото: instagram.com/chi_pa/

Известно, что съемка проходила еще в первой половине декабря, а публикация выйдет в февральском выпуске журнала. В Сети также можно найти видеоверсию этой сцены, на которой Анна томно смотрит в кадр. Как объяснил сама актриса в комментариях, издание сняло несколько роликов по мотивам знаменитых итальянских фильмов для своего ежегодного бала.

«Малена»
Тот самый момент с героиней Моники Беллуччи. Фото: стоп-кадр из фильма «Малена».

«Нравится Анна, но не повторила!» — написала Чиповской одна из подписчиц.

«Не было задачи повторять», — ответила актриса и подмигнула смайликом.

Анна подчеркнула, что не собиралась повторять Монику, хотя многие ее поклонники высказались, что получилось шикарно. А как на ваш взгляд?

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"Harper's Bazaar"Анна Чиповскаязвездный образМоника БеллуччиНовости googleэкранный образ
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Анна Чиповская повторила образ Моники Беллуччи из фильма «Малена»
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