Анна Чиповская повторила образ Моники Беллуччи из фильма «Малена»

32-летняя российская актриса Анна Чиповская снялась для модного женского журнала Harper’s Bazaar. В специальной фотосессии артистка повторила образ Моники Беллуччи из кинофильма «Малена». В оригинальной картине несколько мужчин подносят к лицу итальянской красавицы зажигалки, предлагая прикурить. Чиповская повторила не только сцену, но и прическу, и макияж звезды. Правда, платье оказалось с более широким декольте.

Известно, что съемка проходила еще в первой половине декабря, а публикация выйдет в февральском выпуске журнала. В Сети также можно найти видеоверсию этой сцены, на которой Анна томно смотрит в кадр. Как объяснил сама актриса в комментариях, издание сняло несколько роликов по мотивам знаменитых итальянских фильмов для своего ежегодного бала.

«Нравится Анна, но не повторила!» — написала Чиповской одна из подписчиц. «Не было задачи повторять», — ответила актриса и подмигнула смайликом.

Анна подчеркнула, что не собиралась повторять Монику, хотя многие ее поклонники высказались, что получилось шикарно. А как на ваш взгляд?