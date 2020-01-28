Мария Шарапова «случайно» показала кольцо, похожее на помолвочное

Теннисистка не раз была замечена с бизнесменом Алексом Гилксомом. Теперь поклонники уверены, что у них серьезные отношения.

Мария Шарапова — одна из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Не удивительно, что недавно она приобрела трехэтажный особняк на берегу океана в США. Самой спортсменки очень нравится дизайн и проектировки домов, поэтому она вникала в работу специалистов, которые трудились над дизайном в ее доме. 32-летняя спортсменка пока живет одна, но иногда к ней приезжают в гости родственники.

больше по теме Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк на берегу океана Огромный коттедж построен в минималистическом стиле.

Накануне Мария поделилась снимком, на котором печет блины. В кадр попали руки теннисистки, поэтому поклонникам сразу бросилось в глаза кольцо с большим драгоценным камнем. И хоть украшение и было на левой руке, оно очень похоже на помолвочное, поэтому пользователи Сети заподозрили, что она готовится к свадьбе. Так же не исключено, что Шарапова решила носить кольцо на европейский манер.

Пока сама спортсменка никаких официальных заявлений о помолвке не делала. Однако уже не первый год ходят слухи, что она встречается с бизнесменом Алексом Гилксоном (Alexander Gilkes). Он один из самых завидных женихов Англии, основатель аукционного дома и друг принца Гарри. Ранее мужчина крутил роман с сестрой герцогини Кембриджской Пиппой Миддлтон.

Ранее Шарапова не только нарядила елку с Алексом, то также была замечена с ним на яхте у берегов Италии, а позже они побывали в одном из самых живописных мест Великобритании — у холмов Котсуолдс. О своей личной жизни теннисистка предпочитает не рассказывать, поэтому поклонники только гадают о том, что она испытывает к бизнесмену. Однако увидев кольцо на ее пальце, фанаты стали уверены, что у влюбленных должны быть серьезные отношения.