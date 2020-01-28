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Жена Овечкина запечатлела внука покойной Глаголевой в надувном круге для плавания

Анастасия Шубская с семьей проводит январские каникулы в Мексике.

Жена Овечкина запечатлела внука покойной Глаголевой в надувном круге для плавания
Вера Глаголева с дочкой Анастасией Шубской (Фото: Globallookpress.com)

26-летняя Анастасия Шубская запечатлела годовалого сына во время плавания в детском надувном круге. Вместе с семьей младшая дочь покойной Веры Глаголевой отдыхает в Мексике. На личной страничке в Instagram возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина поделилась отпускным снимком, показав наследника.

«Моя самая большая любовь», — отметила Анастасия.

Сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина
Анастасия Шубская засняла годовалого сына Сергея в надувном круге для плавания (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Напомним, что Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года. Актриса не успела увидеть своего младшего внука. Дочери режиссера до сих пор тяжело переживают смерть близкого человека. От Родиона Нахапетова артистка родила двоих дочерей: Марию и Анну. В браке с предпринимателем Кириллом Шубским на свет появилась ее младшая наследница — Анастасия. В августе 2018 возлюбленная Александра Овечкина впервые стала мамой, подарив хоккеисту первенца — сына Сергея.

В одном из интервью избранница спортсмена заверила, что дома Овечкин проявляет себя, как добрый и заботливый муж. Он всегда готов помочь ей с малышом и даже научился менять мокрые пеленки.

«У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было «папа». Это на льду Овечкин зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были», — приводит Hello! слова Анастасии Шубской.

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Жена Овечкина запечатлела внука покойной Глаголевой в надувном круге для плавания
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