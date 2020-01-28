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«Такие красивые»: 18-летняя дочь Брежневой поделилась нежным фото с возлюбленным

Соня весело отдохнула в парке аттракционов.

«Такие красивые»: 18-летняя дочь Брежневой поделилась нежным фото с возлюбленным
Вера Брежнева с дочкой Соней. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева неустанно работает, но в январе она устроила себе небольшие каникулы. Вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой певица провела время на горнолыжном курорте в Италии. Для полной картины не хватало лишь ее старшей наследницы Сони. Однако 18-летняя девушка живет и учится в США, поэтому не смогла присоединится к семейному отдыху.

Но дочка Веры нашла способ, как провести время весело и в теплой компании. Она отправилась в парк аттракционов в Калифорнии вместе со своим бойфрендом Мэттом Кенноном. Влюбленные весело провели время и даже одеты были в одном стиле — casual. Соня также распустила волосы и сделала ярко-голубой маникюр. После катания на каруселях пара сделала совместное фото на память.

Блондинка нежно обняла лицо своего избранника. Парень в свою очередь влюбленными глазами смотрит на девушку. Киперман отметила свою «вторую половину» в сторис своей страницы в Instagram. Поклонники восхитились романтичным кадром. «Такие красивые», «Это так мило», «Классный кадр», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.

Соня Кипреман с возлюбленным
Соня Кипреман с возлюбленным. фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

Напомним, что Мэтт Кеннон учится в США. Он занимается спортом, а также пишет музыку и любит путешествовать. У него много общих интересов с дочкой Брежневой. К слову, пока неизвестно, знакома ли певица с избранником своей наследницы. Она иногда приезжает в гости к Соне, но из-за своей работы часто не может навещать девушку. По этой причине, Киперман встретила Новый год со своим возлюбленным, а не с мамой.

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«Такие красивые»: 18-летняя дочь Брежневой поделилась нежным фото с возлюбленным
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