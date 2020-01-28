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Высоцкая на прогулке с 82-летним Кончаловским показала честное фото без прикрас

Вместе с мужем Юлия занимается скандинавской ходьбой.

Высоцкая на прогулке с 82-летним Кончаловским показала честное фото без прикрас
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

Не секрет для многих, что вместе с мужем Юлия Высоцкая увлекается скандинавской ходьбой. Даже во время поездок за границу и уединенных путешествий супруги стараются не пропускать ежедневных пеших прогулок.

На личной страничке в Instagram возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского поделилась честным снимком без прикрас, представ перед объективом фотокамеры в естественном образе, отказавшись от макияжа. Вне сцены телеведущая крайне редко пользуется косметикой.

Телеведущая Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским
Юлия Высоцкая без макияжа отправилась на прогулку с Андреем Кончаловским. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial

По словам актрисы, ее мужу больше нравятся «умытые лица», без яркого грима. В недавнем интервью Высоцкая подметила, что за время брака они с Андреем Сергеевичем стали больше походить друг на друга, как это зачастую происходить с супружескими парами.

Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского - Петя
Актриса показа 16-летнего сына Петра. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial

К слову, ранее Высоцкая показывала в Instagram редкий снимок 16-летнего сына Петра. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее Андрей Кончаловский был вынужден обратиться в полицию, из-за того, что юноша не вернулся ночевать после вечеринки. Позже выяснилось, что Петр спал в гостевом домике, расположенного всего в нескольких метрах от родительского особняка.

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Высоцкая на прогулке с 82-летним Кончаловским показала честное фото без прикрас
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