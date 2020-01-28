Высоцкая на прогулке с 82-летним Кончаловским показала честное фото без прикрас

Не секрет для многих, что вместе с мужем Юлия Высоцкая увлекается скандинавской ходьбой. Даже во время поездок за границу и уединенных путешествий супруги стараются не пропускать ежедневных пеших прогулок.

На личной страничке в Instagram возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского поделилась честным снимком без прикрас, представ перед объективом фотокамеры в естественном образе, отказавшись от макияжа. Вне сцены телеведущая крайне редко пользуется косметикой.

По словам актрисы, ее мужу больше нравятся «умытые лица», без яркого грима. В недавнем интервью Высоцкая подметила, что за время брака они с Андреем Сергеевичем стали больше походить друг на друга, как это зачастую происходить с супружескими парами.

К слову, ранее Высоцкая показывала в Instagram редкий снимок 16-летнего сына Петра. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее Андрей Кончаловский был вынужден обратиться в полицию, из-за того, что юноша не вернулся ночевать после вечеринки. Позже выяснилось, что Петр спал в гостевом домике, расположенного всего в нескольких метрах от родительского особняка.