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Женственно и тепло: невестка Орбакайте показала, что носит вместо бесформенных пуховиков

Вернувшись в Москву, 22-летняя Алена Краснова обновила зимний гардероб верхней одежды.

Женственно и тепло: невестка Орбакайте показала, что носит вместо бесформенных пуховиков
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

После каникул на Бали 22-летняя возлюбленная музыканта Никиты Преснякова — Алена Краснова — обновила зимний гардероб верхней одежды. Невестка Орбакайте устроила тематическую фотосессию в городском стиле, выбрав в качестве локации одну из центральных московских улиц.

Супруга музыканта позировала в кадре в дизайнерских обновках. На первом снимке Алена предстала в пальто насыщенного винного оттенка, а на втором — в более классической модели.

По словам Красновой, незаметно для них с мужем отдых подошел к концу и на смену солнечным денькам, проведенным у теплого океана, пришли пасмурные будни. При этом девушка призналась, что была приятно удивлена тем, что Москва порадовала их относительно теплой зимой.

«Погода дает возможность надевать не бесформенные пуховики, а женственную, но в то же время теплую и красивую верхнюю одежду. Для себя я выбрала пальто, за счет классического кроя можно создавать любые образы, это прям мое!» — добавила модель.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, теща Никиты Преснякова — Виктория — в свои 45 лет обзавелась внуком. Старшая сестра Алены Красновой — 25-летняя Янина — родила первенца. Этим радостным событием невестка Орбакайте поделилась с поклонниками на личной страничке микроблога.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваЗвездный стильМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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Женственно и тепло: невестка Орбакайте показала, что носит вместо бесформенных пуховиков
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