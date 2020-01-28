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Кейт Миддлтон прослезилась на публике после эмоциональных слов принца Уильяма

Это произошло на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста.

Кейт Миддлтон прослезилась на публике после эмоциональных слов принца Уильяма
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Последние недели все внимание британцев обращено на Меган Маркл и принца Гарри, которые решили отказаться от королевских привилегий и своих титулов. Сейчас пара проводит время с сыном Арчи в Канаде, где они теперь планируют жить.

А в это время Кейт Миддлтон и принц Гарри продолжаю выполнять свои обязанности и остаются верны своей семье. На днях они приняли участие в торжественной церемонии в Ветминстере, посвященной 75-й годовщине освобождения узников из нацистских концлагерей.

Для появления на публике Кэтрин выбрала строгое платье серого цвета с поясом и черным воротником. Образ она дополнила темными колготками и лаконичными туфлями-лодочками на шпильке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Принц Уильям предпочел костюм синего цвета и галстук в тон. Он заботливо нес зонтик, чтобы его супруга не промокла под дождем.

Супруги зашли в центральный зал Вестминстера в Лондоне. Они встретились с людьми, пережившими геноцид, и послушали их истории, а также почтили память выживших, посетив проводимую Фондом памяти жертв Холокоста службу.

Многие заметили, что у Миддлтон на глазах навернулись слезы, когда стали зажигать свечи. Принц Уильям зачитал отрывок из письма, которое написала подруга его прабабушки, принцессы Алисы. Ей довелось спасти еврейскую семью Коэнов от преследования. В душещипательный момент Кейт прослезилась.

Супруга принца Уильяма перед службой пообщалась со своим старшим сыном Джорджем о страшных событиях и жертвах Холокоста. Герцогиня Кембриджская отметила, что выбрала подходящую формулировку для шестилетнего мальчика, пишет The Sun.

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Кейт Миддлтон прослезилась на публике после эмоциональных слов принца Уильяма
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