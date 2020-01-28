Кейт Миддлтон прослезилась на публике после эмоциональных слов принца Уильяма

Последние недели все внимание британцев обращено на Меган Маркл и принца Гарри, которые решили отказаться от королевских привилегий и своих титулов. Сейчас пара проводит время с сыном Арчи в Канаде, где они теперь планируют жить.

А в это время Кейт Миддлтон и принц Гарри продолжаю выполнять свои обязанности и остаются верны своей семье. На днях они приняли участие в торжественной церемонии в Ветминстере, посвященной 75-й годовщине освобождения узников из нацистских концлагерей.

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Для появления на публике Кэтрин выбрала строгое платье серого цвета с поясом и черным воротником. Образ она дополнила темными колготками и лаконичными туфлями-лодочками на шпильке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Принц Уильям предпочел костюм синего цвета и галстук в тон. Он заботливо нес зонтик, чтобы его супруга не промокла под дождем.

Супруги зашли в центральный зал Вестминстера в Лондоне. Они встретились с людьми, пережившими геноцид, и послушали их истории, а также почтили память выживших, посетив проводимую Фондом памяти жертв Холокоста службу.

Многие заметили, что у Миддлтон на глазах навернулись слезы, когда стали зажигать свечи. Принц Уильям зачитал отрывок из письма, которое написала подруга его прабабушки, принцессы Алисы. Ей довелось спасти еврейскую семью Коэнов от преследования. В душещипательный момент Кейт прослезилась.

Супруга принца Уильяма перед службой пообщалась со своим старшим сыном Джорджем о страшных событиях и жертвах Холокоста. Герцогиня Кембриджская отметила, что выбрала подходящую формулировку для шестилетнего мальчика, пишет The Sun.