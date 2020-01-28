«Женщины ведут себя заносчиво»: Пригожин поддержал закон о домашнем насилии

По его словам, боязнь наказания может остановить многих абьюзеров, научит их держать себя под контролем.

В последнее время остро стоит вопрос о домашнем насилии. Споры о необходимости принятия федерального закона о домашнем насилии активно ведутся в нашей стране уже несколько месяцев. Истории разборок внутри семей порой очень неоднозначные, поэтому уже нашлись те, кто выступают против инициативы о принятии закона. Есть примеры из жизни, когда со стороны кажется, что муж избил жену, но на деле оказывается, что это супруга виновата в случившемся, спровоцировав конфликт.

Корреспондент Teleprogramma.pro узнал у отечественных звезд, что они думают о таком законопроекте. Иосиф Пригожин, который 15 лет живет в браке с певицей Валерией, одобрил такую инициативу. Он уверен, что если будет чего бояться, в данном случае наказания, то абьюзеры (люди, совершающие насилие, выходя за рамки допустимого. — Прим. ред.) станут хотя бы пытаться держать себя под контролем.

«Только законодательно и только в правовом поле мы можем обезопасить человека от насилия. Безнаказанность порождает преступность. Нужно максимально вывести в тренд уважение к человеку», — заявил продюсер.

Иосиф считает, что людям стоит научиться контролировать себя и свои эмоции. Он также понимает, что женщины порой будут использовать закон ради своих целей, а не ради справедливости.

«Я живу 15 лет в браке и у меня золотая жена. Но даже мы с ней ухитряемся ругаться иногда, потому что женщины ведут себя заносчиво. Даже когда ты любишь ее и трепетно относишься, готов жертвовать ради нее какими-то своими интересами, готов писать ей стихи и посвящать свои победы, не всегда она это понимает. Женщина тоже бывает не права», — высказался Пригожин.

Он надеется, что принятие закона предотвратит случаи, когда матери манипулируют детьми ради своей выгоды.

Известная сваха Роза Сябитова, которая сама сталкивалась с домашним насилием, тоже высказалась на эту тему. Она отметила, что видит проблему уже в самом российском менталитете, так как жертвы насилия порой думаю: «бьет — значит любит».

Она уверена, что следует также применить меры к тем, кто подает заявление, чтобы эту бумагу уже нельзя было забрать из отделения полиции просто так. Сябитова отметила, что большинство жертв насилия в итоге забирают свои заявления, что потом чаще всего приводит к плохим последствиям. Читайте другие мнения звезд в материале портала Teleprogramma.pro.