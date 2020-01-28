«Вы все больные»: Андрейченко ответила на обвинения в пиаре на «исчезновении»

Актриса несколько дней не выходила на связь из Мексики. Как оказалось, она просто уехала из дома и выключила телефон, чтобы отдохнуть.

Несколько дней назад пиар-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил, что артистка пропала в Мексике. Женщина не выходила на связь с близкими, а когда знакомый приехал в особняк, в котором она остановилась, то там ее не обнаружил. Машина стояла у дома, что тоже было странно. Каково же было удивление общественности, когда утром 27 января «Мэри Поппинс» советского кинематографа нашлась.

Андрейченко, к счастью, оказалась жива и здорова, несмотря на слухи о ее плохом самочувствии. Она записала видеообращение, в котором объяснила, что отключила телефон, когда поехала к подруге, а потом также артистка отправилась на машине в джунгли, чтобы посетить поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира. По словам звезды, ей нужно было помолчать и прийти в себя.

Многие были поражены тому, что Наталья Эдуардовна больше двух дней провела без сотовой связи, другие заподозрили, что она спланировала свое исчезновение ради пиара. Поклонники актрисы усыпали ее страничку негативными комментариями. Женщина молчать не стала, приняв душ и разобравшись во всем, что произошло в ее отсутствие, она решила ответить хейтерам.

«Я вам честно хочу сказать, я в таком шоке. Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные. Это понятно, что человечество не совсем нездорово. Вы что, в зомби превратились все? Не можете представить себе жизни без телефонов, андроидов, без каких-то постоянных: «надо перед кем-то отчитываться, что-то делать»? Заходите постоянно ко мне в Инстаграм. Вы даже не являетесь моими подписчиками. Просто так зашли, накакали и ушли. Ребят, ну не заходите ко мне в Инстаграм. Ну, не поймете вы меня! Я человек духа, я свободный человек. Я абсолютно свободный человек и делаю все по законам божьим, по законам вселенной, по законам сердца. Если я хочу выключить телефон, то я его выключаю. Я не перед кем не отчитываюсь. Я вам оставила длинное сообщение. Вы знаете, вы меня так рассердили, некоторые, своими выходками», — высказалась звезда.

Андрейченко призвала недоброжелателей покинуть ее страницу, а с остальными она попрощалась до утра. Артистка возмущена тем, что на нее накинулись люди, даже не разобравшись в ситуации.