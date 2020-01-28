ЗВЕЗДЫ

Номинанты премии «Оскар-2020» собрались для огромного фото

Актеры, режиссеры и другие кинематографисты поучаствовали в масштабной фотосессии.

Номинанты премии «Оскар-2020» собрались для огромного фото
Статуэтка премии Оскар. Фото: globallookpress

Во время проведения ланча оскаровских номинантов, практически все претенденты на премию «Оскар» собрались в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews для ежегодной «классной фотографии».

В 2020 году встреча началась с минуты молчания в память о баскетболисте Коби Брайанте, который погиб в минувшее воскресенье в результате крушения вертолета.

На огромной фотографии присутствуют Пон Джун-хо, Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Грета Гервиг, Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Райан Джонсон, Флоренс Пью, Джеймс Мэнголд, Тодд Филлипс, Аль Пачино и многие другие — всего более 150 номинантов!

Стоит отметить, что многие актеры пришли не одни, а с самыми близкими людьми. Например, Шарлиз Терон пришла вместе с мамой, которая отмечала день рождения, а Леонардо Ди Каприо привел отца. Забавно, что режиссер Квентин Тарантино отказался от костюма и снимался в рубашке для боулинга. Рассмотреть получившуюся фотографию можно на сайте издания Variety.

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Номинанты премии «Оскар-2020» собрались для огромного фото
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