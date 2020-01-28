Создатель книг про «Ведьмака» дал подробное интервью

Анджей Сапковский рассказал о моменте из сериала, который понравился ему больше всего.

Создатель книжной серии про «Ведьмака», польский автор Анджей Сапковский, дал объемное интервью для издания io9, в котором рассказал о сериале, компьютерных играх и о своей любви к работе.

Как выяснилось, мужчина сам попросил о том, чтобы создатели сериала его лишний раз не беспокоили. Он признался, что не любит работать долго, а также много. Не любит работать вовсе, как и все мы. Он также заметил, что вряд ли на планете найдется человек, который искренне предпочтет работу отдыху.

Анджей отметил, что сериал во многом его удивил. Во время написания романов автор не представляет то, о чем пишет, работает только с буквами. Поэтому он был приятно шокирован, когда увидел, как его текст превратился в довольно неплохой сериал. Сапковский также пошутил, что больше всего в телевизионном проекте ему понравилось собственное имя в титрах.

Напоследок писатель отметил, что от второго сезона проекта он не ждет ничего, ни хорошего, ни плохого, поэтому если он окажется успешным, то Анджей будет приятно удивлен.