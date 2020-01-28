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«Идеальная!»: солистка «ВИА Гры» снялась без лифчика

Эрика Герцег очаровала горячим снимком поклонников.

«Идеальная!»: солистка «ВИА Гры» снялась без лифчика
Эрика Герцег. Фото https://www.instagram.com/erikaherceg/?utm_source=ig_embed

31-леняя солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег порадовала своих поклонников в Instagram пикантным снимком в прозрачном боди. На первый взгляд, у девушки все прикрыто. Однако эта прозрачность подействовала магически на ее подписчиков.

«Фигурка – просто бомба», — отметилась коллега Эрики украинская певица Ольга Романовская.

«Идеальная!», «Эрика — это очень мощно!», «Вдохновила меня худеть», «Какие глаза! Я влюблен», «Шикарный образ», — написали комментарии как парни, так и девушки.

Отметим, что совсем недавно имя девушки часто мелькало в пабликах и СМИ в связи со слухами по поводу разрыва Веры Брежневой и Константина Меладзе. Люди подозревали, что Эрика стала разлучницей. Однако и Герцег, и Брежнева категорически отрицали до последнего какой-либо разлад между ними. Солистка «ВИА Гры» утверждает, что у нее есть мужчина и это точно не Меладзе.

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Брежнева разводВера БрежневаВИАГРАгруппа "ВиаГра"Константин МеладзеЭрика Герцег
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«Идеальная!»: солистка «ВИА Гры» снялась без лифчика
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