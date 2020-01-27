«Дразнит аппетит»: Нюша сверкнула соблазнительными формами в бикини

Возлюбленная Игоря Сивова пожелала верным почитателям добрых сновидений, даже не предположив, что ее откровенный снимок в купальнике произведет в Instagram эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники знаменитости, большую часть которой составили представители сильной половины человечества подметили, что теперь им вряд ли удастся уснуть. Нюша позировала на пляже в черном купальнике, который, по мнению фанатов, практически не оставлял место для воображения. Бикини облегало фигуру певицы как вторая кожа, подчеркивая все достоинства ее звездного тела.

И это притом, что в ноябре 2018 года Нюша впервые стала мамой. Артистка вполне уверенно ощущает себя перед объективом фотокамеры в откровенной фотосессии.

«Этот город не спит, дразнит твой аппетит», — обратилась к поклонникам певица.

Ранее поп-исполнительница рассекретила имя дочери. Малышку звездная мамочка назвала Симбой. По словам певицы, у сильной личности должно быть сильное имя. Нюша подметила, что ей хотелось дать дочери необычное и запоминающееся имя.