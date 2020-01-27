«Срубает жестко»: сын Елены Яковлевой пожаловался на плохое самочувствие

27-летний сын Елены Яковлевой Денис Шальных пожаловался на плохое самочувствие. Юноша рассказал, что достаточно редко болеет, однако когда это происходит, то болезнь ударяет по нему с двойной силой. В этот раз усталость сказалась на организме молодого человека по-особенному: в теле началась «ломка», а голова стала очень тяжелой.

«Срубает жестко. Мозги туго справляются с таким состоянием и начинают генерировать всякие флэшбэки и от них успешно выстраивают ассоциативные цепочки, которые обычно мною убиваются в зародыше. Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля», — пожаловался он.

Шальных также пожаловался, что обычно за людьми в непростом состоянии ухаживают близкие. Ему же сейчас приходится заботиться о себе самому.

Не так давно стало известно, что после развода молодой человек начал встречаться с новой девушкой. Возлюбленную Дениса зовут Анастасией. Именно она, предположительно, уговорила Шальных свести с лица многочисленные татуировки. Однако, неизвестно, до сих пор ли молодые люди вместе.