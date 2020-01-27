50 тысяч долларов, и он ваш: кабриолет принцессы Дианы снова продают на аукционе

В Англии собираются продать знаменитый зеленый кабриолет принцессы Дианы Уэльской. Автомобиль марки Audi 80 будет выставлен на аукцион в Бирмингеме 28 марта. Известно, что эту машину королевской особе подарили в 1994 году, после этого продажи данной модели удвоились.

Как сообщает портал Gulfnews, с момента смерти принцессы в 1997-ом (она погибла в автомобильной аварии) данный лот несколько раз переходил из рук в руки. Машине уже 22 года, но ее состояние близко к идеальному, номерной знак все тот же, что был при Диане. Кабриолет накатал всего 22 тысячи миль, у него 2,3-литровый двигатель, пять скоростей и 131 лошадиная сила под капотом. С ним в комплекте продаются исторические документы и качественные фотографии Дианы за рулем, чтобы новый владелец всегда мог доказать, подлинность этого приобретения.

Предполагается, что машина будет стоить от 35 000 до 40 000 фунтов стерлингов (около 50 тысяч долларов), что сделает ее самым дорогим представителем своей модели в истории. Коллекционеры со всего мира, наверняка, захотят приобрести это авто.