Анджелина Джоли пришла на ТВ, чтобы бороться с фейковыми новостями

Голливудская актриса Анджелина Джоли объявила войну фейковым новостям. Скоро на канале BBC World News появится получасовая воскресная программа, в которой детям старше 13 лет будут объяснять, где в средствах массовой информации транслируется правда, а где — ложь. Исполнительным продюсером этого познавательного шоу станет 44-летняя звезда кино.

«Будучи родителем, я счастлива поддержать программу, цель которой — помочь детям узнать больше о жизни других молодых людей по всему миру и связать их друг с другом, — цитирует Джоли издание Variety. — Я надеюсь, что это поможет детям найти информацию и инструменты, которые им необходимы для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах, опираясь на сеть BBC World Service, состоящую из тысяч журналистов и нескольких языковых служб по всему миру».

Некоторые критики BBC считают создание этой программы попыткой поддержать падающее доверие к каналу. Британские телевизионщики якобы специально привлекают известных людей и говорят о качестве новостей, потому что западное общество все меньше и меньше прислушивается к ним, когда речь заходит об информационной картине дня.