Герцогиня Сассекская так долго ждала свой статус, что это стало неактуальным.

Американская актриса Меган Маркл вскоре после свадьбы с принцем Гарри начала пятилетний процесс получения гражданства Соединенного Королевства Великобритании. Планировалось, что герцогиня Сассекская будет жить во дворце и нести королевские обязанности. Однако в начале января 2020 года супруги объявили о снятии с себя королевских полномочий и отъезде в Канаду. Так встал вопрос, сможет ли теперь Меган стать британской гражданкой. И, судя по всему, теперь это будет весьма проблематично.

По закону Соединенного Королевства, претендентам на гражданство страны нельзя отсутствовать более чем 270 дней в течение трех лет перед подачей заявки. Иммиграционные эксперты говорят, что Министерство внутренних дел может проявить благоразумие и применить особые условия к члену британской королевской семьи. Одна в связи с очевидным намерением герцогов Сассекских, вероятно, она сама снимет заявку на гражданство Великобритании, сообщает издание TheSun.

Беспрецедентное решение Меган и Гарри всколыхнуло всю страну и родственников с обеих сторон. И пока члены монаршего семейства держат удар с королевским достоинством, родные звезды сериала «Форс-мажоры» пустились во все тяжкие.

Отец герцогини Сассекской, 75-летний Томас Маркл, заявил, что готов выступить против собственной дочери в суде. Томас хочет поддержать издание, с которым судятся Меган и принц Гарри, обвиняя журналистов в манипуляции.

Родная сестра Меган — 54-летняя Саманта Маркл — также резко раскритиковала жену принца Гарри, заявив, что Меган эгоистичная, неблагодарная, жаждет славы, денег, и выразила сомнение в возможном счастье Сассекских.

А британские журналисты придумали новый глагол – «меганмарклить», который означает «ценить себя и уходить из токсичного общества».