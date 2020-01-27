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«Самая счастливая»: экс-солистка «Тату» Юля Волкова наладила личную жизнь

34-летняя певица дважды была замужем и воспитывает двоих детей.

«Самая счастливая»: экс-солистка «Тату» Юля Волкова наладила личную жизнь
Юлия Волкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7oIC85hKGj/

34-летняя бывшая солистка «Тату» Юля Волкова призналась, что счастлива в отношениях. После череды неудачных браков с Павлом Сидоровым и Парвизом Ясиновым певица долгое время не акцентировала внимание на изнаночной стороне своей жизни, предпочитая делиться рабочими буднями и подробностями досуга. Недавно же Юля призналась – она наконец-то обрела свое счастье.

«Скажу вам честно… Я по уши влюблена. И я самая счастливая! Хочу кричать на весь мир», – написала она в личном микроблоге в Instagram.

Кто именно стал новым мужчиной Волковой, неизвестно. Фолловеры же предположили, что, скорее всего, речь идет о каком-то бизнесмене из США – именно там в последнее время Юля активно проводит свое время. Не исключено, что подобным образом певица призналась в любви своему мужу – ранее в СМИ всплывала информация, что мать двоих детей вышла замуж в 2018 году.

Подписчики Юли, впрочем, за нее порадовались, несмотря на секреты. Они пожелали Волковой счастья и семейного благополучия.

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«Самая счастливая»: экс-солистка «Тату» Юля Волкова наладила личную жизнь
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