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Тутта Ларсен озвучила рецепт борьбы с детской хандрой

Многодетная мать подчеркнула, что каждый родитель рано или поздно сталкивается с упадочным настроением своего ребенка, в такие моменты малышу нужно помочь.

Тутта Ларсен озвучила рецепт борьбы с детской хандрой
Тутта Ларсен/Фото: https://www.instagram.com/p/B7dsl2Xgvs6/

45-летняя Тутта Ларсен озвучила рецепт борьбы с детской хандрой. Журналистка и телеведущая отметила, что рано или поздно мать и отец сталкиваются с ситуацией, когда их ребенок впадает в беспричинную тоску, а значит, взрослые должны знать, как с этим состоянием бороться. На днях сама Тутта столкнулась с упадочным настроением дочери Марфы.

«Марфа сегодня рассказала мне, что у нее бывает беспричинная тоска. Говорит: вот я сижу, рисую или там книжку читаю, и вдруг мне становится внезапно так грустно, что даже дыхание перехватывает. И сосет под ложечкой, и все вокруг кажется безнадежно серым. Вообще без причин. Ни с кем не ссорилась, ничего не болит, настроение ровное. Откуда это?» — ввела подписчиков в курс дела Ларсен.

Тутта призналась, что в детстве и сама страдала от внезапных приступов одиночества и тоски. Тогда она переживала непростой период — развод родителей, переезды, отсутствие друзей. Сейчас для своих детей Ларсен старается дать как можно больше тепла, именно поэтому тоска Марфы стала для нее большим сюрпризом. Пытаясь разобраться, что именно происходит с дочерью, Тутта посоветовала малышке разговаривать с Богом.

«Я выбрала последнюю версию и посоветовала Марфе в такие моменты молиться. Просить помощи свыше. По крайней мере, мне в минуты уныния это помогает. Но, если честно, душа у меня все равно не на месте», — призналась она.

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Тутта Ларсен озвучила рецепт борьбы с детской хандрой
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