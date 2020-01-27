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«Таня — моя полная противоположность»: Ольга Кабо рассказала о своих детях

У звезды кино и театра дочь и сын от разных браков.

«Таня — моя полная противоположность»: Ольга Кабо рассказала о своих детях
Кабо рассказала о своих детях/http://globallookpress.com/

Актриса театра и кино Ольга Кабо в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. От первого брака с бизнесменом Эдуардом Василишиным у нее дочь Татьяна. Девушке сейчас 22 года. От второго брака с бизнесменом Николаем Разгуляевым сын Виктор. Мальчику сейчас семь лет.

«Танечка у меня балетмейстер. Она не так давно поставила балет. Первая часть по роману «Лолита». Музыка была использована Родиона Щедрина. Он — мэтр. Удивительный, теплый и думающий человек. Долго рассказывал моей дочери про ее балет. Это счастье встретить на пути такого человека», — сказала Ольга Кабо.

Как сказала звезда, ее дочь сейчас живет в московской съемной квартире отдельно от нее. Детей у девушки пока нет. «Таня — свободный человек. Она, конечно, нетерпеливая. Моя полная противоположность. Я думаю, что женщина должна быть эгоисткой. Наверное, так легче по жизни», — отметила актриса.

Что касается сына Виктора, то ему звезда старается уделять все свое свободное время. Она вспомнила, как он появлялся на свет. Родила ребенка она уже в достаточно солидном возрасте. Ей было 44 года. «Я прекрасно себя чувствовала. Просила не считать меня инвалидом. Играла в спектакле на девятом месяце беременности. Витя бунтовал, конечно, в животике. Но он принимал меня такой, какая я есть», — заметила Ольга Кабо.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Виктор РазгуляевОльга КабоТатьяна Василишина
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«Таня — моя полная противоположность»: Ольга Кабо рассказала о своих детях
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