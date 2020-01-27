Четырехлетняя дочь Николаева в пышном платье повеселилась на вечеринке в Майами

Игорь Николаев недавно отпраздновал 60-летие. Сначала он устроил праздник в Москве для друзей и родных, а потом уехал в Майами с семьей. Как известно, там у него живет дочь Юлия от первого брака. Она радушно встретила не только отца с женой Юлией Проскуряковой, но и свою четырехлетнюю сестру Веронику. В честь девочки она устроила дома мини-вечеринку. А на днях крохе довелось побывать на настоящем празднике.

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Николаев общается с родителями Анастасии Родзинской, которая стала самым известным видеоблогером и даже вошла в список Forbes в прошлом году. Родители девочки с ДЦП устроили для нее грандиозный праздник, на котором выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва. Когда Артур Пирожков стал петь, что пустилась в пляс не только именинница, но и дочь Игоря Юрьевича, которая блистала в пышном розовом платье и короне.

Кроха явно была очарована певцом. «Артист, который умеет понравиться девочкам любого возраста! Браво, Артур! А нашу Никушу дядя Саша „зацепил“ песенкой про Веронику-чику-чику! На дне рождения у прекрасной гостеприимной девочки Насти!», — написал в соцсети Николаев.

Певец поделился трогательными кадрами с вечеринки. Поклонники восхитились веселой атмосферой и дочкой Николаева, которая растет кокеткой. «Александр самый востребованный детский исполнитель. Я на трёх праздниках недавно была , дети только Ревву требую», «Вероника — чудесная, скромная девочка», «Куколка», «Какие классные все», — прокомментировали пост подписчики.