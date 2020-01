Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом

Триумфатор премии «Грэмми», 18-летняя певица Билли Айлиш получала награды вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Позже в разговоре с журналистами зеленоволосая звезда рассказала, где она создала свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», признанный лучшим.

«Мы записали этот альбом в спальне, в доме, в котором выросли», – сказала певица, буквально взлетевшая на музыкальный Олимп. Ее брат и по совместительству продюсер сказал, что их вдохновляла музыка, с которой они взрослели.

Напомним, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: «Лучшая песня», «Альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший новый музыкант». На вопрос о дальнейших планах юная музыкальная звезда ответила с безмятежной улыбкой: «Я не знаю, что будет дальше. Я буду делать то, что чувствую».

Ее брат Финнеас добавил, что творческий процесс довольно замкнут и результат никогда до конца неизвестен: «Вы просто разбираете музыку все время, пока ее пишете, а потом она выходит, вы слушаете и думаете, что могли бы сделать лучше. Я понял, что мы сделали что-то значительное, когда увидели, как Джеймс Корден танцует под песню «Bad guy». Это безумие!».

Речь о популярном телеведущем Джеймсе Кордене, который ездит на машине со знаменитостями и поет с ними песни. Его гостьей была и Билли Айлиш, которая во время шоу пригласила его домой и показала своего питомца – огромного черного паука.