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«Везде болото найдет»: Летучая провела день в окружении свиней

Ведущая позировала мужу в купальнике в окружении хрюшек.

«Везде болото найдет»: Летучая провела день в окружении свиней
Елена Летучая нестандартно провела отпускной день. Фото: global look press

Популярная телеведущая Елена Летучая в эти дни отдыхает с мужем на Багамах. 26 января пара отправилась в необычное место — на ферму, расположенную на отдельном острове. Вместо обезьян там обитают свиньи, гуси и индюки. И такой «контактный зоопарк» довольно популярен у местных туристов.

Люди приезжают на остров на катерах, и островные хрюшки бросаются в воду, чтобы поскорее поприветствовать гостей и получить лакомство. В качестве последнего людям выдают шпажки с кусочками сосисок.

Летучая и ее супруг вдоволь пообщались с обитателями зверинца, ведущая не переставала умиляться забавным животным. Также она не упустила момент сфотографироваться на песке в окружении целого племени свиней.

«История о том, как Елена Летучая везде болото со свинками найдет», — отчиталась 41-летняя звезда в Instagram.

«Хорошо болото…» — прокомментировала одна из ее подписчиц, намекая, что ведущая вообще-то на Багамах, а не где-нибудь в российской глубинке.

Кстати, недавно другая ведущая — Екатерина Андреева — тоже по-свойски пообщалась с представителями заграничной фауны. Диктор новостей поужинала с жирафом где-то в Восточной Африке.

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«Везде болото найдет»: Летучая провела день в окружении свиней
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