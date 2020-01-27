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«Он был женат»: Ирина Отиева заговорила об отце своей единственной дочери

Певица последние 10 лет живет затворницей.

«Он был женат»: Ирина Отиева заговорила об отце своей единственной дочери
Ирина Отиева. фото: Вислов Иван "Комсомольская правда"

Ирина Отиева в свое время была звездой сцены. Ее даже называли соперницей Ларисы Долиной. Однако уже давно певица не выступает на сцене. Как рассказала сама артистка, телевидение перестало ее приглашать, чтобы дать дорогу молодым звездам. А затем от нее отвернулись коллеги и друзья. На 50-летие к ней никто не пришел. С тех пор женщина не празднует день рождения.

На днях коллеги забили тревогу. Они уверены, что Ирина пристрастилась к алкоголю и ей нужна помощью. В студии передачи «Прямой эфир» многие высказались в поддержку певицы. А вот ее мама Елена опустила руки. Женщина призналась, что артистка даже купила себе место на кладбище. Мужа у Отиевой нет, только дочка Злата. Кто является отцом девушки, артистка не говорит.

«Я даже с ним ругалась, с Богом. После одной моей ругани, когда я ему сказала: „Всякая шваль рожает детей, а ты мне ребенка не даешь“. Я забеременела Златой», — вспомнила Ирина.

Она призналась, что долго мечтала о ребенке, но родила лишь в 37 лет. По словам артистки, у нее был любимый человек, которому она посвятила песню. «Он был женат. Тупая абсолютно композиция, вещь, которая происходит со многими в этой жизни», — отметила Отиева.

дочь Ирины Отиевой
Злата — дочь Отиевой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Как оказалось, она держит обиду даже на тех, кого уже нет в живых. «Я даже к Кобзону на похороны не пошла, хотя он был мой педагог. В Гнесинке. Он не то что не поддерживал, наоборот — сторонился даже. Когда я пришла к нему на юбилей, целую программу о нем снимали большую. Златка пела, дочка моя. Он ее взял и вырезал из программы, а потому что она пела лучше, чем его внучка», — вспомнила Ирина.

По словам артистки, она себя обеспечила. У нее есть две квартиры в Москве. В одной живет она сама, в другой ее мама. Также певица построила дом в Загорянке для своей дочери. Она отметила, что мечтала о семье и муже. Певица так и не смогла понять, почему у нее так сложилась судьба.

Отиева не простила Кобзона. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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«Он был женат»: Ирина Отиева заговорила об отце своей единственной дочери
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