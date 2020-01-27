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Победитель «Грэмми» обвинил организаторов премии в расизме

Исполнитель Tyler, The Creator заявил, что чернокожих артистов постоянно награждают за рэп.

Победитель «Грэмми» обвинил организаторов премии в расизме
Тайлер на премии Гремми. Фото: globallookpress

Неожиданным заявлением закончилось вручение одной из премий «Грэмми». Исполнитель Tyler, The Creator получил награду за «Лучший рэп-альбом», но его речь явно не хвалила организаторов. Исполнитель заметил, что в музыкальной индустрии процветает расизм. Он обвинил организаторов премии в том, что творчество темнокожих артистов постоянно включают в категорию «Рэп», вне зависимости от того, какого жанра музыку создает исполнитель.

«Почему мы не можем быть в категории „Поп-музыка“?», — задает вполне разумный вопрос Tyler, The Creator.

Не очень похоже на благодарность, не так ли? Организаторы мероприятия пока никак не прокомментировали это заявление, но они явно возьмут его на заметку, так что либо в следующем году будет больше темнокожих номинантов и на другие музыкальные жанры, либо для Tyler, The Creator просто навсегда закроют двери на церемонию.

 

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"Грэмми"Tylerобвинения в расизмепремия «Грэмми»рэп
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Победитель «Грэмми» обвинил организаторов премии в расизме
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