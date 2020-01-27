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«Люто ненавидит»: Алана Мамаева пожаловалась на травлю отцом футболиста

Супруга спортсмена переживает не самый простой период в жизни.

«Люто ненавидит»: Алана Мамаева пожаловалась на травлю отцом футболиста
Павел и Алана Мамаевы/Фото: https://www.instagram.com/p/B7eTz09HJbp/

Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана пожаловалась на травлю со стороны отца ее мужа. Наболевшим модель и блогер поделилась с подписчиками в Instagram. 32-летняя Алана рассказала, что в последнее время столкнулась с откровенной ненавистью к себе со стороны свекра. Что именно стало причиной поведения мужчины, она понять не может. Совета, как разобраться в этой ситуации, Мамаева попросила у фолловеров.

«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает все, чтобы вы развелись? А у вас как назло все хорошо», — отметила она.

Подписчики в стороне от проблемы Мамаевой не остались. Некоторые посоветовали Алане откровенно поговорить с родственником. Другие предложили супруге футболиста открыть собственный бизнес, чтобы доказать и Павлу, и его отцу собственную независимость. Третьи посчитали, что дельным решением может стать самоанализ — Алана сама должна разобраться, что именно она делает не так, если получает такую реакцию.

Отметим, что ранее о паре футболиста и модели ходили неоднозначные слухи об изменах с обеих сторон — Мамаеву подозревали в общении с другими мужчинами, пока ее муж находился в неволе. Павлу же неоднократно приписывали флирт с противоположным полом.

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«Люто ненавидит»: Алана Мамаева пожаловалась на травлю отцом футболиста
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