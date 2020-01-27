Алексей Воробьев нацелился на «Грэмми»

Российский певец и актер Алексей Воробьев посетил церемонию награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе, которая прошла вечером 26 января. Своими впечатлениями 32-летний артист, который отправился покорять западную фабрику грез, поделился в Instagram.

«Так волнительно видеть таких талантливых людей на сцене «Грэмми» в этом году! — написал он на английском языке. — Однажды я тоже поднимусь на эту сцену, но некоторые из наших целей требуют времени, много работы и терпения».

Поклонники певца пожелали ему удачи в достижении этой цели. Пока что из мировых достижений россиянин может похвастаться поездкой на «Евровидение» и съемками в сериале Netflix «Космические силы». Как вы думаете, сможет Воробьев взлететь выше?

Кстати, из отечественных звезд недавно на «Грэмми» нацелились композитор Макс Фадеев, певица Maruv и звезда мюзиклов Иван Ожогин. Наши артисты, конечно, получали заветную музыкальную награду, но больше исполнители классики. Так, позолоченным граммофоном награждались Владимир Ашкенази, Мстислав Ростропович и Юрий Башмет.