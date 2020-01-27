«Не только с сердцем проблемы»: 61-летняя Отиева купила себе место на кладбище

Ирина Отиева не появлялась на публике много лет. На днях она дала первое интервью с тех пор, как исчезла со сцены. В передаче «Прямой эфир» артистка призналась, что на ее юбилей никто из друзей не пришел. Это стало для нее ударом. Коллеги и друзья бьют тревогу. Они заверили, что певица впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.

Мама Ирины тоже беспокоится о психологическом состоянии дочери. 86-летняя Елена прокомментировала ситуацию.

«Она очень расстроена. Она не хочет вспоминать, говорит, что никогда не вернется, а потом она не здорова. У нее не только с сердцем проблемы. Я вам не могу все рассказывать. Это никому не интересно. Ирой никто не интересуется. Ира в депрессии, разве это не видно? Она ни с кем не общается, никого не хочет видеть, не хочет выступать. Ее ничего не интересует», — рассказала женщина.

Родительница артистки уверена, что Отиева впала в отчаяние из-за предательства коллег по шоу-бизнесу, которые от нее отвернулись. «Она вообще перестала людям верить, так как ее предали те, от кого она вообще не ожидала. Она купила на кладбище себе место. Это правда», — поделилась Елена. Она уверена, что ее наследнице пока помочь нельзя. Женщина надеется, что певица сама справится с депрессией.

Сама Ирина подтвердила, что купила место на кладбище для себя и мамы. «Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант, потому что я не держу ударов. Я не создана для этой жизни. Мне тяжко. Я мучаюсь здесь», — пояснила певица. По ее словам, единственная дочь не сможет оплатить ее похороны, поэтому артистка сама об этом позаботилась.